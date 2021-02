Il wc urbano che ogni città che si rispetti desidera avere. Ecco come si presenta a tutti noi cittadini lecchesi e turisti vari questo servizio pubblico. Un vero e proprio degrado urbano che farebbe venire il voltastomaco a chiunque. Un mare di promesse in campagna elettorale e zero fatti come sempre!

Possibile che i nostri vicini sappiano presentarsi decisamente meglio? Sono anni che si sentono le solite litanie, ma sono i fatti a dire la verità! Non sarebbe ora di metter mano al portafoglio, nonostante la crisi, e di far brillare una stella dalle grandi potenzialità che viene costantemente coperta dalle nuvole? Volere è potere.