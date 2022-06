“Lecco si presenta così la domenica mattina: si deve fare di più”

Gallery





















Queste foto documentano come alla domenica mattina, e non solo, si presenta l'ingresso di Lecco. Cosa che, del resto, avviene anche in altre parti della città. E poi vogliamo puntare anche, e spero non solo, sul turismo?

Questa segnalazione non vuole essere un appuntao polemico, ma uno stimolo improrogabile nei confronti di Amministrazione Comunale, Forze dell'ordine, Operatori Ecologici e Cittadini, i quali vanno educati al senso civico ed eventualmente multati in caso di infrazioni, che devono fare molto di più.

Grazie e buon lavoro.