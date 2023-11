Siamo a Lecco, di fronte a Lario Reti.

Ogni settimana, ormai da parecchio tempo, un cittadino modello non trova posto migliore per abbandonare la propria immondizia… Dietro i cespugli, non visibile dalla strada ma dal marciapiede. Sistematicamente, i netturbini ripuliscono la zona, ogni volta. Nessuno segnala l’accaduto a chi di dovere? Nessuno fa controlli dell’immondizia per risalire al maleducato (per non dire altro)?