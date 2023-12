Sono un pendolare della linea Lecco-Molteno-Como e vi segnalo ancora un vergognosissimo guasto. Sono veramente amareggiato e provato per questa situazione indecente. Il treno 10435 è partito regolarmente alle 16.41 da Como S.G. per Molteno, nonostante lo sciopero in atto, tuttavia si è fermato a Cantù perché si è verificato l'ennesimo guasto a Merone e la circolazione è attualmente bloccata da/per Merone.

È veramente indecente, come si può pretendere che un pendolare paghi l'abbonamento in una situazione simile? Come possono stare zitti in Regione e ai vertici di Trenord? Non una parola di scusa, non un minimo di realismo nell'osservare una realtà che fa pena. Si farebbe più bella figura ad annunciare la cessazione del servizio sulla linea Lecco-Molteno-Como per incapacità di gestirla. Il capotreno ha appena annunciato (ore 17.30) che sarà lunga, perché siamo in attesa dell'arrivo degli operai specializzati da Saronno. Ci potrebbe volere mezz'ora come un'ora o anche di più.

Suggerisce persino di scendere e farsi venire a prendere o andare con un bus. Ma vi pare normale? E chi ci paga la benzina o il biglietto del bus? Perché devono essere soldi nostri? Perché dobbiamo perderci sempre noi? Segnalo oltretutto che stamattina, su 3 dei treni considerati "garantiti" malgrado lo sciopero, due erano soppressi. Per favore date spazio a questo ennesimo sfogo perché non migliorerà certo la situazione sulla linea, ma è giusto che tutti sappiano quanto sia scadente il nostro trasporto pubblico.

La Lombardia, regione traino d'Italia e d'Europa, non merita questo.