Oggi, in data 25-03-24 alle ore 13:00 mi trovavo presso la stazione di lecco, nel sottopassaggio precisamente, con il mio monopattino e stavo proseguendo per salire sul binario 4, quando appena davanti alle scale per salire al 2, mi sono sentito afferrare lo zaino: erano due egiziani che minacciosamente, in mezzo a una folla di gente, mi hanno invitato a fermarmi.

Compresa la situazione, ho tentato di darmi alla fuga insieme al mio monopattino, ma nel tentativo di salire le scale del binario mi hanno strattonato insultandomi, facendomi inciampare sulle scale, sottraendomi il monopattino e trascinandomi giù prendendomi dalla caviglia per cercare di appropriarsi anche dello zaino.

Per guadagnarsi l'impunità agli occhi degli altri viaggiatori presenti sulla situazione, uno dei due ha iniziato a urlare esclamando "Mi ha rubato il telefono quel figlio di puttana!". Il monopattino è stato ritrovato tramite la geolocalizzazione dalle forze dell'ordine e i malfattori hanno sostenuto che fosse di loro proprietà.

A mia contraria dimostrazione, il monopattino è stato sottratto dalle autorità.