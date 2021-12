I parcheggi intorno all'ospedale sono sempre pieni

Problema parcheggi nell'area Ospedale Manzoni di Lecco.

Da quando hanno aperto l'hub vaccinale dell'ospedale Manzoni ogni giorno è sempre più problematico parcheggiare per accedere all'ospedale. Lo era già prima, ora è diventato un vero e proprio problema. Questo vale sia per il ritiro di referti medici, oppure per effettuare visite mediche o solo per vaccinarsi.

Il parcheggio interno a livello strada è strapieno, le vie prospicienti l'ospedale sono sature di auto parcheggiate anche dai residenti. Per accedere all'ospedale occorre lasciare l'auto molto distante, si parla di 500 o più metri di distanza, e se si deve accompagnare una persona anziana diventa un dramma portarla in ospedale. Faccio appello in questo periodo a chi si deve recare in ospedale non per motivi urgenti, di parcheggiare lontano e dare la possibilità alle persone anziane o con disabilità di accedere con più facilità.

Speriamo che anche qualche pattuglia di vigili urbani possa intervenire a far defluire il traffico in quella zona e a dare anche qualche indicazione per accedere alla struttura ospedaliera. Forse è il caso di pensare di costruire un grande parcheggio nei pressi della struttura ospedaliera poiché ormai si è raggiunta la saturazione di posti auto.