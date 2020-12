Il Pd di Colico si rinnova e guarda alle prossime amministrative

Gioverdì 17 dicembre, nel pieno rispetto delle attuali restrizioni relative all’emergenza sanitaria, si è riunito il Circolo del Partito Democratico di Colico per l’elezione del nuovo Coordinamento e del realativo Segretario. Il Circolo politico colichese sta crescendo per numero di tesserati e sostenitori. L’assemblea degli iscritti, all’unanimità, ha eletto quale Segretario Luca Codurelli, che già in precedenza ha rivestito diverse cariche all’interno del partito, sia locali che provinciali.

«Sono soddisfatto della crescita del Partito Democratico all’interno del nostro comune. Il Circolo si rinnova e si rafforza per promuovere i veri valori del centrosinistra tra i cittadini del nostro paese. Il Circolo, tramite il proprio coordinamento neocostituito, appoggia un gruppo civico in previsione delle prossime elezioni amministrative. Un gruppo che è già al lavoro per raccogliere adesioni e idee e con cui condividere, capacità, esperienza e valori».