"Cambiamo passo": avrebbe dovuto essere lo slogan del nuovo "eletto", ma dopo aver fatto una passeggiata sul lungolago di Lecco mi sa che i residenti e i turisti che nei prossimi mesi verranno in città dovranno stare attenti a dove mettono i piedi. La camminata in riva al lago infatti sembra come il tappeto di Aladino, ogni anno le radici dei bellissimi alberi, che per fortuna fanno da corredo alla vista mozzafiato, sollevano sempre più manto dei sampietrini mettendo a rischio sicurezza i pedoni, specialmente i più anziani.

Il passo non è cambiato, anzi, è rallentato. La sinistra si fa beffa di grandi promesse e parole che vengono spazzate sempre via dal vento che scende spesso dal Resegone. Come i vari sussulti che le auto devono quotidianamente fare in via della Costituzione, tra una buca e l'altra in questi anni di rattoppi vari.