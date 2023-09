Esino Lario. Da venerdì pomeriggio i residenti e i villeggianti che navigano con Tim sono senza copertura internet. Pare che gli operatori contattati ignorino la situazione, tant'è che adottano la procedura standard: anche se dichiari che il tuo telefono funziona benissimo e che il problema riguarda tutto il paese, no, quando chiami, ti effettuano il reset del telefono, che ovviamente non dà i risultati sperati e solo dopo 24 ore, sempre se richiami, altrimenti non hanno riscontro, aprono una segnalazione ai tecnici.

Possiamo lecitamente chiederci: possibile che non abbiano un sistema di rilevamento dei ripetitori che non funzionano? E possiamo risponderci con un luogo comune che temo non lo sia più: cose dell'altro (terzo o quarto?) mondo.

In quanto tempo sistemeranno il ripetitore? Non è dato saperlo. Anzi, io lo saprò. E qualcun altro come me, avendo aperto la segnalazione: riceveremo un sms.