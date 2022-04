Da anni c'è fetore di fogna lungo il Caldone

Buongiorno, ho visto che questa testata si è già occupata della questione in oggetto, in ogni caso constato con rammarico che nulla si è fatto e non ci sono programmi per porre rimedio a questa annosa questione. Tra la Canottieri e il centro commerciale meridiane, il fiume caldone puzza peggio del Gange.

È evidente che ci sono degli scarichi fognari che sfociano direttamente nel fiume, perché i miasmi indicano quello. Credo che questo sia vergognoso e non in linea con le ambizioni di una città che vuole essere un polo turistico. Quali sono i programmi del comune per porre finalmente rimedio al problema?