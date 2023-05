RIduzione treni tra Lecco e Milano: “I viaggiatori non evaporano”

A causa della frana cancellate corse anche tra Lecco e Milano Informazioni al pubblico poco chiare ed incomplete La frana tra Lierna e Varenna di venerdì 19 maggio scorso sta causando enormi disagi ai pendolari provenienti non solo dall’alto lago, ma anche a carico di coloro che si spostano tra Lecco e Milano. Non si comprende, infatti, per quali ragioni siano state soppresse anche le corse di diversi treni tra Lecco e Milano. Ai disagi oggettivi, si somma anche una incompleta e non chiara informazione sulle modalità di svolgimento del servizio di emergenza e sugli orari, tanto che, sull’orario provvisorio pubblicato da Trenord, non risultano tutte le corse previste tra Milano e Lecco (S8 e “direttini”), come se, a causa di questo evento, i viaggiatori tra Lecco e Milano, oltre a quanti saranno costretti ad interscambiare a Lecco, siano improvvisamente “evaporati”. A ciò si aggiunge anche una preoccupante nota aggiuntiva di Trenord, che informa su “possibili lunghe attese” a Lecco e a Colico per l’attesa dei bus sostituitivi, il che, ovviamente, aggiunge ulteriore confusione e disorientamento ai malcapitati utenti che intendono avventurarsi nel cambio bus-treno.

I viaggiatori vengono inoltre avvisati che i treni da Colico verso Sondrio partiranno indipendentemente dall’ora di arrivo dei bus per non meglio precisate esigenze della linea a “binario unico”. Tali vincoli di orario risultano del tutto incomprensibili dato il traffico sulla linea e testimoniano uno scarso interesse, invece di mettere in campo tutte le modalità e le risorse possibili, nei confronti delle legittime aspettative di un’utenza già sottoposta a disagi indicibili. In questo modo, di fatto si rende noto ai malcapitati utenti che si avventureranno tra Lecco e la Valtellina che verranno letteralmente abbandonati al loro destino, vittime di coincidenze non garantite e privi di assistenza nei punti di interscambio. Riteniamo quindi che, proprio a causa della situazione estremamente critica venutasi a creare sulla linea, debba essere assicurata la corrispondenza immediata tra treno ed autobus sostitutivi e sia effettuato l’intero servizio ferroviario tra Lecco e Milano previsto dall’orario. I comitati della linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano chiedono pertanto all’assessore Franco Lucente la convocazione di un incontro urgente con i comitati pendolari, Regione Lombardia, Trenord ed i comuni interessati per fare chiarezza sulla situazione, avviare un tavolo di confronto per la riduzione dei disagi per i viaggiatori, il ripristino delle corse soppresse sulle tratta Lecco-Milano, nonché la comunicazione di precise tempistiche in merito al pieno ripristino della linea.

Comitato Pendolari Lecco-Milano

Comitato Pendolari del Meratese

Comitato Trasporti Lecchese