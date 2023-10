Da tempo tale area, preziosa, del pieno centro, sotto gli occhi puntati di turisti e cittadini è soggetta a un degrado incessante: spuntano tende da pic nic, pattumiere senza regole, aree dei percorsi pedonali invase, aiuole divelte, urfidi arredi. È questo quello che la città di Lecco si vorrebbe far vanto in quanto a decoro e qualità? Servirebbe solo fare rispettare regole, comportamenti e norme già esistenti che purtroppo non hanno seguito anche e soprattutto nelle aree più di pregio e sotto la vista di tutti.

Prepariamoci al nuovo lungolago con la volontà e il dovere di far rispettare i giusti comportamenti, le regole ambientali e qualità della città, altrimenti il caos e il degrado sarà ancora e sempre di più presente.