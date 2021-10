Promozione, nel derby tra Aurora Olgiate e ColicoDerviese vince quest'ultima

Nel derby tutto lecchese della terza giornata a raccogliere tre punti nella sfida tra Aurora Olgiate e ColicoDerviese è quest'ultima, con la vittoria per 3-2.

All’iniziale vantaggio dell’Aurora, targato Nembri e Raba, rispondono Pasquinelli e Rota, autore di una doppietta. Insomma, una partita emozionante, intensa e ricca di gol. Sì perché nella prima frazione di gioco ha dato maggiore spettacolo l'Aurora, che ha gestito bene il centrocampo e si è resa molto pericolosa davanti alla porta e trovando il vantaggio. Ma qui è uscita fuori la squadra di mister Invernizzi, che è stata protagonista di una rimonta mozzafiato portata a termine allo scadere della seconda frazione di gioco.

L'Aurora Olgiate affronterà in trasferta l'Altabrianza Tavernerio mentre la ColicoDerviese sarà impegnata in casa in una sfida importante contro il Muggiò.