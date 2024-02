Il Lecco non c'è più e crolla anche a Bari: nuova rivoluzione alle porte?

Il Lecco crolla anche a Bari e la situazione si fa sempre più critica, ancorato all'ultimo posto della Serie B. La squadra non c'è più, non segue gli allenatori, in campo e forse anche fuori sembra regnare il caos.

La cronaca. Brivido nell'area lecchese al 24' con un filtrante da sinistra, Celjak non si fida e anticipa Melgrati in angolo. Dal corner arriva il vantaggio barese: palla ributtata fuori da Ierardi e Benali trova un gran tiro col leggero giro esterno che si insacca per l'1-0.

Da calcio d'angolo, al minuto 52, la palla filtra e in mezzo all'area piccola Puscas la arpiona in scivolata tra le belle statuine della difesa bluceleste per il 2-0.

Il Bari chiude i conti al 68': contropiede letale, cross dentro per Sibilli che salta in corsa liberissimo e la schiaccia di testa: Melgrati non trattiene una palla parabilissima ed è 3-0. Un gol grottesco per come matura.

Il Lecco accorcia solo all'80': palla buttata dentro da destra, Ierardi la spizza e Novakovich di testa anticipa l'uscita di Brenno: 3-1. Troppo tardi per poter riaprire la partita.

Dopo la gara è stato proclamato il silenzio stampa. Nelle prossime ore sono attese possibili rivoluzioni tecniche. Ancora una volta. Perché l'ombra della Serie C è sempre più concreta.

Bari 3-1 Calcio Lecco (1-0)

Marcatori: Benali (B) al 26'; Puscas (B) al 52'; Sibilli (B) al 68'; Novakovich (L) all'83'.

Bari (4-3-3): Brenno; Dorval, Vicari, Di Cesare (52' Matino), Ricci; Maita (78' Lulic), Benali (63' Maiello), Edjouma; Sibilli (87' Nasti), Menez (78' Kallon), Puscas. All.: Iachini.

Lecco (4-3-3): Melgrati; Guglielmotti (Lepore 46'), Celjak, Caporale Ierardi; Ionita, Sersanti, Crociata (61' Inglese); Parigini (55' Listkowski), Novakovich, Buso (55' Salcedo). All.: Bonazzoli/Malgrati.

Note. Ammoniti: Guglelmotti, Benali, Sibilli, Sersanti.