Calcio a 5: il Lecco chiude il 2021 al secondo posto, i Saints sono sesti

Il Lecco C5 chiude l'anno solare nel migliore dei modi battendo al PalaRogeno per 2-0 l'Arzignano. In rete Joao e Garcia Rubio. I Saints Pagnano sono invece sconfitti ad Aosta con un pesante 8-2, gol brianzioli a firma di Schusterman.

Nel campionato di Serie A2 si sono disputate finora 11 giornate, ne mancano due alla fine dell'andata (girone "dispari" con 13 squadre). Il bilancio delle due lecchesi a fine 2021, prima della sosta (si tornerà in campo l'8 gennaio 2022), rimane comunque buono. In particolare per i blucelesti di mister Pablo Parrilla: 21 punti in classifica, secondo posto alle spalle del Saviatesta Mantova (a quota 26) con 7 vittorie e 3 sconfitte. I lecchesi sono "allergici" al pareggio e vantano il secondo migliore attacco del girone A con 40 reti realizzate a fronte di sole 23 subite. Il top scorer stagionale è il capitano Ivan Hartingh con 10 reti.

I Saints Pagnano stanno invece marciando con un passo ridotto rispetto alle attese di inizio anno: 17 punti per la squadra di Danilo Lemma, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Sesto posto, appena fuori dalla zona play-off, con 38 reti realizzate e 34 subite, troppe per una difesa abituata a ben altra impermeabilità.

L'8 gennaio il Lecco tornerà in campo con un match impegnativo sul campo della 360GG Futsal, mentre i Saints ospiteranno il Leonardo.