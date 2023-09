Il derby a fine novembre, ma non solo: Calcio Lecco, il calendario fino a Santo Stefano

Squadra in casa

Squadra in casa Como

Definito il calendario della Calcio Lecco 1912 da qui fino alla fine del 2023. La Lega di Serie B ha fissato anche le date dei tre recuperi: Como-Lecco si giocherà nel tardo pomeriggio del 28 novembre, stesso orario (18.30) per Pisa-Lecco (martedì 24 ottobre) e Lecco-Spezia (8 novembre).

La prima metà del campionato si chiuderà nel giorno di Santo Stefano:

Cittadella-Lecco – domenica 1° ottobre – ore 16.15;

Cosenza-Lecco – sabato 7 ottobre – ore 14;

Lecco-Ascoli – sabato 21 ottobre – 14;

Pisa-Lecco – martedì 24 ottobre – 18.30;

Palermo-Lecco – domenica 29 ottobre – 16.15;

Reggiana-Lecco – domenica 5 novembre – 16.15;

Lecco-Spezia – mercoledì 8 novembre – 18.30;

Lecco-Parma – domenica 12 novembre – 16.15;

Cremonese-Lecco – sabato 25 novembre – 14;

Como-Lecco – martedì 28 novembre – 18.30;

Lecco-Bari – domenica 3 dicembre – 16.15;

Sampdoria-Lecco – sabato 9 dicembre – 14;

Lecco-Ternana – domenica 17 dicembre – 16.15;

Venezia-Lecco – sabato 23 dicembre – 14;

Lecco-Südtirol – martedì 26 dicembre – 15;

Calcio Lecco: le date dei recuperi, derby compreso

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,

? visto il C.U. LNPB n. 8 del 7 agosto 2023 che aveva stabilito che gli incontri mancanti delle prime tre giornate sarebbero stati recuperati successivamente alla definizione in sede giudiziaria della griglia delle partecipanti al campionato;

? in virtù dell’art. 28.1 dello Statuto LNPB;

dispone

che i recuperi delle gare in premessa, validi per la 1ª, 2ª e 3ª giornata del Campionato Serie BKT 2023/2024, siano programmati come segue:

Martedì 24 ottobre 2023 (1ª giornata)

BRESCIA – MODENA ore 18.30

PISA – LECCO ore 18.30

Mercoledì 8 novembre 2023 (2ª giornata)

LECCO – SPEZIA ore 18.30

PALERMO – BRESCIA ore 18.30

Martedì 28 novembre 2023 (3ª giornata)

COMO – LECCO ore 18.30

SÜDTIROL – BRESCIA ore 18.30