Il patron del Lecco, Paolo Leonardo Di Nunno, è uscito dall'ospedale. L’amministratore delegato bluceleste è stato dimesso dal "Galeazzi" di Milano dopo settimane di ricovero: l’ha reso noto la stessa società bluceleste, che ha ringraziato “tutti i dottori e tutto il personale sanitario che si è occupato di accudire il patron. Sei stato forte Pres, non vediamo l’ora di riabbracciarti!”. Il "via libera" è arrivato dopo il costante miglioramento delle sue condizioni di salute, messe a dura prova dal batterio che si è annidato nel suo organismo dopo l’operazione all’omero sinistro. Le complicazioni hanno colpito polmoni e cuore, ma la positiva reazione alla cura antibiotica ha portato a dei rapidi miglioramenti. I medici hanno caldamente consigliato all’Ad bluceleste di evitare l’esposizione prolungata a temperature che si stanno progressivamente abbassando. All’interno del nosocomio milanese sono arrivati spesso figli e nipoti, oltre ai dirigenti delle Aquile e a mister Marco Zaffaroni nei giorni in cui si era alla ricerca di un accordo – non trovato – con quello che è diventato da poco il nuovo allenatore della FeralpiSalò. In stand by, invece, la trattativa per la cessione al fondo americano portata avanti da qualche mese a questa parte: l’accordo, in ogni caso, non era assolutamente vicino e c’è da credere che gli ultimi risultati avranno l’effetto di non velocizzare il tutto.

Il patron ha voluto chiamare la squadra dopo la bella vittoria di Palermo durante il viaggio verso l’aeroporto “Falcone e Borsellino”: il numero uno della società bluceleste si è complimentato con tutta la delegazione per il lavoro svolto in Sicilia che ha portato alla seconda vittoria consecutiva.