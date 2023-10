Migliorano le condizioni di Paolo Leonardo Di Nunno, amministratore delegato della Calcio Lecco 1912. Relativamente al quadro clinico del patron, ricoverato da settimane dopo l'operazione all'omero sinistro e le relative complicazioni post operatorie, è stata diffusa una breve nota dalla medesima società bluceleste: “Il patron Paolo Leonardo Di Nunno ha lasciato la terapia intensiva dell’ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano per essere trasferito in un altro reparto, a permettere il trasferimento è stato il costante miglioramento del suo quadro clinico. Di Nunno ci tiene a salutare i tifosi e tutti coloro che fanno parte del mondo Calcio Lecco”.

Prosegue come da programma il recupero del patron Paolo Leonardo Di Nunno. L’amministratore delegato del Lecco mercoledì 25 ottobre è uscito dal reparto di terapia intensiva dell’ospedale "Galeazzi" di Milano, confermando le indicazioni che erano state fornite dal direttore generale Angelo Maiolo nel prepartita di Lecco-Ascoli. I prossimi passi saranno legati all’osservazione delle sue condizioni di salute, messe a dura prova dal batterio che si è annidato nel suo organismo dopo l’operazione all’omero sinistro. Le complicazioni hanno colpito polmoni e cuore, ma la positiva reazione alla cura antibiotica ha portato a dei rapidi miglioramenti. Prima di arrivare alle dimissioni saranno necessari altri giorni, con i medici che hanno consigliato all’Ad bluceleste di evitare l’esposizione prolungata a temperature che si stanno progressivamente abbassando. All’interno del nosocomio milanese arrivano spesso figli e nipoti di Di Nunno, oltre ai dirigenti delle Aquile e a mister Marco Zaffaroni nei giorni in cui si era alla ricerca di un accordo – non trovato – con quello che è appena diventato il nuovo allenatore della FeralpiSalò. In stand by, invece, la trattativa per la cessione al fondo americano portata avanti da qualche mese a questa parte: l’accordo, in ogni caso, non era assolutamente vicino.