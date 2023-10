Calcio Lecco, Foschi esonerato: tocca al vice Malgrati?

Il Lecco ha esonerato mister Luciano Foschi. Già sabato, dopo il tracollo di Cosenza, la posizione del tecnico era a dir poco traballante. Il nero su bianco è stato messo lunedì, pur senza un piano B pronto da attuare. La dirigenza ha provato a convincere Marco Zaffaroni, tecnico dell'Hellas Verona salvato quasi miracolosamente insieme a Salvatore Bocchetti, ma nella mattinata di martedì ha ricevuto un "no, grazie" come risposta definitiva. Avanza, quindi, la possibile applicazione della soluzione interna: la proprietà nutre grande considerazione nei confronti di Andrea Malgrati, prima capitano e da anni vice allenatore che è prossimo a ricevere l’incarico come – di fatto – capo allenatore.

Ovviamente rimarrebbe il nodo patentino da sciogliere, motivo che porterà la dirigenza a individuare un tecnico – la figura di De Paola è chiacchierata ma non sarebbe la preferita – dotato della licenza Uefa Pro necessaria per lavorare a stretto contatto con Malgrati: intanto l’allenatore ha diretto gli allenamenti che sono ripresi oggi al "Rigamonti-Ceppi", prima di una decisione definitiva che, in ogni caso, inizia a delinearsi all’orizzonte. Secondo quanto riferito da lcnsport.it, i contatti avuti con gli altri allenatori – Oddo in primis – non hanno portato a particolari avvicinamenti tra le parti. E il corso per il conseguimento del patentino Uefa A? Malgrati avrebbe dovuto iniziarlo a breve, ma in caso di scelta per la soluzione interna il tutto dovrebbe slittare alla prossima estate.