Lecco, la sconfitta è di rigore: la Cremonese espugna il Rigamonti Ceppi

Il Lecco non demerita, ma la Cremonese passa al Rigamonti Ceppi con il minimo sforzo, 1-0 di rigore. Dentro molti nuovi arrivati dal mercato di gennaio (quasi tutti positivi in campo), ma per ora non basta a invertire il trend negativo.

Poche occasioni nel corso dell'intera partita. Al 14' da calcio di punizione cross invitante per Caporale che la colpisce male di testa in posizione invitante e non va lontano dal palo. Al 40' Zanimacchia si crea un bel tiro ravvicinato col destro, potente, e Lamanna compie una parata prodigiosa.

Succede poco fino al 52′: tentativo di cross di Zanimacchia e fallo di mano piuttosto netto di Frigerio (buona la sua partita fino a quel momento): rigore per la Cremonese. Dal dischetto Coda è implacabile e la infila sotto la traversa. I cambi dalla panchina (esordio anche per Inglese) non danno la spinta in più al Lecco, che non riesce a rendersi pericoloso se non con un mancato tap-in di Salcedo.

Da sottolineare l'omaggio della Curva Nord a Nicholas e Simone Combi, scomparsi in un incidente stradale avvenuto nella notte fra sabato e domenica. Uno striscione li ha ricordati, mentre prima della partita è stato deposto un mazzo di fiori in tribuna dal dg Angelo Maiolo.

Calcio Lecco 0-1 Cremonese (0-0)

Marcatori: Coda (C) al 8′ s.t. su rigore.

Lecco (4-3-3): Lamanna; Guglielmotti, Celjak, Ierardi, Caporale; Frigerio (dal 13′ s.t. Novakovich), Galli (dal 1′ s.t. Sersanti), Ionita; Listkowski (dal 13′ s.t. Lunetta), Salcedo (dal 27′ s.t. Inglese), Crociata (dal 27′ s.t. Degl Innocenti). (Saracco, Bianconi, Salomaa, Capradossi, Parigini, Lepore, Lemmens). All. Bonazzoli-Malgrati.

Cremonese (3-5-2): Saro; Antov, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Abrego, Castagnetti, Falletti (dal 24′ s.t. Afena Gyan), Zanimacchia; Johnsen, Coda (dal 24′ s.t. Tsadjout). (Brahja, Livieri, Marrone, Ciofani, Della Rovere, Rocchetti, Quagliata). Allenatore: Stroppa.

Arbitro: Luca Zufferli di Udine; ass. Mauro Vincenzi, Francesco Luciani; IV uomo: Stefano Nicolini. Var: Eugenio Abbattista, ass. Var: Alberto Santoro.

Note. Ammoniti: Lochosvili, Antov, Galli, Ionita, Zanimacchia, Ierardi. Spettatori 4.098; paganti 2.159. Angoli 5-6.