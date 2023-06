A due passi dalla Serie B. Lecco e Foggia sono a 180' dal coronamento di un sogno: domenica 18 giugno ci sarà il verdetto al "Rigamonti-Ceppi", ma martedì 13 si apriranno le porte dello "Zaccheria" per la finale d'andata dei play off di Serie C. Martedì sera l'amministrazione comunale posizionerà un maxi schermo in piazzale Riccardo Cassin (area ex Piccola di via Amendola). Sarà possibile accedere all’area a partire dalle ore 20.30. “Vogliamo far sentire tutta la città vicina alla Calcio Lecco in un momento storico per la società e per tutti i tifosi blucelesti - commentano l’assessore allo Sport Emanuele Torri e quello all’attrattività territoriale Giovanni Cattaneo -. Per chi non potrà seguire la squadra direttamente in trasferta, mettiamo a disposizione l’area eventi alla Piccola. Ringraziamo le Forze dell'Ordine e tutti i dirigenti e i funzionari del Comune di Lecco che si sono subito attivati per rendere possibile questa proposta”.

L'impresa di Cesena

Un sogno che diventa realtà: andare a giocarsi la finale per la Serie B. Più forti di tutto e tutti: il Cesena, i 15mila del Manuzzi (con 500 blucelesti), l’arbitraggio. E della lotteria dei rigori. Foschi e i suoi ragazzi disegnano un altro capolavoro, l’ennesimo di questa coda stagionale. E sarà sfida al Foggia per tornare in cadetteria a distanza di 50 anni esatti.

Cesena 3-6 (dcr) Calcio Lecco (0-0; 0-1; 0-1 dts)

Marcatori: Buso (L) all’11’ s.t.

Cesena (3-4-1-2): Tozzo; Ciofi, Prestia (dal 30′ s.t. Celiento), Silvestri; Adamo (dal 30′ s.t. Albertini), De Rose, Brambilla (dal 20′ s.t. Chiarello), Mercadante; Bumbu (dal 1′ s.t. Saber); Shpendi S., Shpendi C. (dal 20′ s.t. Ferrante) (Lewis, Pollini, Zecca, Corazza, Mustacchio, Bianchi, David, Calderoni, Pieraccini, Francesconi). All. Domenico Toscano.

Lecco (3-4-3): Melgrati; Celjak, Bianconi (dal 37′ s.t. Stanga), Lepore; Giudici, Zuccon Girelli (dal 37′ s.t. Martorelli), Zambataro; Tordini (dal 14′ s.t. Mangni), Pinzauti (dal 30′ s.t. Bunino), Buso (Stucchi, Maffi, Maldini, Enrici, Lakti, Scapuzzi, Battistini, Ilari, Cusumano, Galli). All. Luciano Foschi.

Arbitro: Giuseppe Collu di Cagliari. ass. Stringini di Avezzano, Giuggioli di Grosseto; IV uomo: Ruben Arena di Torre del Greco; Var: Di Martino; ass. Var: Paganessi di Bergamo.

Note: spettatori 14.529 per un incasso di 195.175 euro; ammoniti: Celjak, Lepore, Martorelli, Giudici. Angoli: 7-5.

La sequenza dei rigori. Celjak: gol (0-1); Mercadante gol (1-1); Zuccon gol (1-2); S. Shpendi gol (2-2); Bunino gol (2-3); Chiarello gol (3-3); Scapuzzi gol (3-4); Mustacchio parata (3-4); Lepore gol (3-5).

Cesena 0-1 Lecco (3-6, dcr): la sintesi