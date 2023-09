Calcio Lecco, è tempo di presentazioni: tocca a pullman e prima squadra

Tempo di presentazioni casa Calcio Lecco 1912. I blucelesti stanno definendo le ultime operazioni di mercato - scadenza della proroga fissata per le ore 20 -, ma stanno anche aspettando di scendere in piazza davanti ai loro tifosi. Sarà piazza Garibaldi, alle 18, a ospitare il sempre atteso momento: vecchi e nuovi volti saliranno sullo stesso palco dove lo scorso 18 giugno è stata festeggiata la promozione in Serie B. Tempo di togliere i veli anche al nuovo pullman acquistato da LineeLecco, automezzo che accompagnerà i blucelesti in trasferta durante la stagione. E ci sarà anche modo di vedere la seconda e terza maglia prodotte da Legea.

Calcio Lecco: la presentazione della squadra

