Sono giorni grigi per il calcio lecchese. L'accettazione del ricorso da parte del Collegio di Garanzia del Coni non può andare giù al Lecco e a Lecco. I tifosi blucelesti hanno organizzato in tempo zero una manifestazione per la serata di martedì, partita dal piazzale che si trova nella zona della Curva Sud dello stadio "Rigamonti-Ceppi". Dopo l'ammassamento, il gruppone - circa trecento persone - si è trasferito in piazza Armando Diaz, davanti al Comune di Lecco, e da lì è partito in corteo verso le centralissime piazze del capoluogo. Alla testa è stato messo un eloquente striscione: "Ci avete rotto i coglioni, Lecco merita rispetto"; non sono mancati i cori classici scanditi dalla Curva Nord ("Ogni volta che ti vedo/Il mio cuore batte forte/Lo sapete pure voi/Non ci fermerete mai") e contro le istituzioni calcistiche che si stanno rendendo protagoniste di questo calpestamento del merito sportivo.

I tifosi del Lecco protestano contro il Coni