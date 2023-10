Saluto a sorpresa per Luciano Foschi: “Spero nella salvezza”

Sono i giorni dei saluti. L’esonero di mister Luciano Foschi ha inevitabilmente generato una reazione nell’ambiente bluceleste. L’ormai ex tecnico del Lecco, che comunque rimane sotto contratto fino al 30 giugno 2025, ha fatto ritorno in città per un lungo giro di saluti: martedì sera, mentre era a cena in un locale del rione di Acquate, è stato sorpreso da un nutrito drappello di tifosi che, torce e striscione in mano, l’hanno omaggiato per quanto fatto durante questo anno abbondante di lavoro all’ombra del Resegone. La promozione in Serie B rimane un traguardo straordinario e impensabile per tutta la città, al netto di una partenza con il freno a mano tirato anche per via della rovente estate a livello giudiziario che non ha comunque pregiudicato il salto di categoria. L’allenatore, che delle Aquile è stato anche giocatore dal 1994 al 1996, ha ringraziato per il tributo di affetto ricevuto e, visibilmente commosso, ha detto di sperare che la squadra si salvi: “Sarò il primo tifoso e salterò in piedi per primo a ogni gol; l’esonero mi fa male perché perdo voi, ma non perdo il Lecco”.