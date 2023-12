Lecco-Bari, coda polemica: “Birre pagate con i soldi falsi”

Il pre, durante e post Lecco-Bari è stato ottimale. Nessun problema tra i tifosi - mille in totale - che sono arrivati in città già dal pomeriggio di sabato e la nutrita fazione bluceleste. Purtroppo l'evento si chiude con una coda polemica per uno spiacevole avvenimento: un conto da circa 600 euro è stato pagato, in Curva Sud, usando dei soldi falsi. La denuncia è di Marco Valsecchi, che gestisce i bar dello stadio ed è presidente del Lecco Club Shamrock, raccolta da La Provincia di Lecco: “Non è stata colpa dei ragazzi che le hanno incassate. Erano contraffatte molto bene, queste banconote. La mia intenzione è di segnalare al Calcio Bari l’accaduto, per una sorta di “responsabilità oggettiva”, anche se non pretendo nulla. Vediamo come reagirà la società dei Galletti, anche se spero che ci possa mettere una pezza. E ho avvisato le forze dell’ordine perché altrimenti procederò a fare denuncia. Preciso che sono state spese solo da 5-6 persone, su una curva che non ha dato nessun problema costituita da quasi 900 persone. Non faccio di tutta l’erba un fascio”, ha raccontato l’imprenditore.

Poche pecore nere all’interno di una tifoseria molto corretta: “Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032. Resto in attesa della risposta del Bari e spero si sistemi tutto – conclude Valsecchi – anche perché le telecamere sono proprio frontali al bar e a chi compra. Per cui non dovrebbe essere impossibile risalire a chi ha speso quelle banconote…”.

Il precedente con il Foggia

Non una novità, purtroppo: “Era già successo durante la finale playoff contro il Foggia, per cui ora ci attrezzeremo con una macchinetta di controllo che possa individuare queste banconote false. Mi dispiace, al di là dei soldi perduti, perché a differenza di molti settori ospiti di serie B, noi cerchiamo di fare sempre stare bene i clienti. Come Shamrock Club Lecco siamo stati spesso trattati male con prodotti scadenti e prezzi folli. Invece a Lecco pensiamo di ampliare anche il servizio allargando il bar, nelle more dell’allargamento della gradinata Sud. Personalmente ho pagato 6 euro a Modena per una lattina di birra da supermercato da 33 centilitri. Stessa cosa mi è capitata a Palermo, Pisa, Como (tre euro per un sacchetto di patatine). Solamente a Cittadella, altra realtà piccola come la nostra, siamo stati trattati bene. Piccolo è bello, evidentemente”.