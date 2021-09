Coppa Lombardia Promozione: l'Aurora Olgiate cade contro il Muggiò

Succede quasi tutto nel primo tempo nella gara tra l'Aurora Olgiate e il Muggiò. I padroni di casa dell'Aurora sono riusciti a tenere testa alla stra favorita contendente al titolo di questa stagione per quanto rigaurda il girone B di Promozione.

La gara è iniziata in salita in realtà per la formazione guidata da Pirovano, infatti fin dai primi minuti gli ospiti hanno cercato di spingere e mettere in difficoltà la difesa giallorossa. Dopo diverse incursioni, gli ospiti si sono procurati un rigore. Ad andare dagli undici metri è stato Giuseppe Carvelli, che con freddezza ha infilato il pallone in rete. 1-0 per il Muggiò. Da qui in avanti la gara sembra rallentare, con le due formazioni che si studiano e cercano di capire come trovare gli spazi per arrivare al tiro in area. Il finale del primo tempo vede entrambe le formazioni costrette a dei cambi causa infortuni e proprio allo scadere del tempo di recupero arriva il raddoppio del Muggiò. Una grande azione partita da Monteverde, proseguita con Personè che mette in mezzo all'area un grande pallone per Cavalieri, che si coordina e non sbaglia, raddoppiando così il punteggio.

Alla ripresa in campo sembra di vedere un'Aurora Olgiate molto più aggressiva e con la voglia di trovare o almeno provare a pareggiare la gara. Il Muggiò cerca di controllare la partita ma è al 15' che si riapre il match. A segnare per l'Aurora Olgiate è Ferrari che sembra ridare quella speranza e grinta in più ai padroni di casa. L'Aurora si butta in avanti e prova a mettere in difficoltà il Muggiò, che riesce nonostante tutto a tenere il punteggio a suo favore. Verso la fine della gara arriva un'occasione ghiotta per i padroni di casa, infatti viene inizialmente fischiato un calcio di rigore a loro favore ma annullato immediatamente perché il guardalinee aveva segnalato un fuorigioco.

La partita si chiude con la vittoria del Muggiò per 2-1.