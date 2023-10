Luca Del Pero vince la Molina-Elisa, Ilaria Bianchi la più veloce tra le donne

Dai 214 metri di piazza IV Novembre della frazione Molina al 1.513 del Rifugio Elisa sulle vette di Mandello. È quanto i 179 partecipanti al nastro di partenza hanno "macinato" oggi nella corsa in montagna definita la classica d'autunno, organizzata dal locale Club alpino italiano con traguardo alla capanna sorta nel 1926 su cessione del terreno di proprietà della famiglia mandellese Ferrario, donatrice del Trofeo in palio anche per questa edizione 2023.

Appuntamento questo che include la novità del “Molina Double Trail”, manifestazione podistica su di percorso cittadino di 7 chilometri che ha visto impegnate 19 coppie composte da un atleta disabile e da un partner normodotato. In campo per Mandello l'associazione Arcobaleno della locale Polisportiva e Oltretutto di Malgrate. Ad onorare questa novità - una locevole e oculata operazione di inclusione sociale - sul primo gradino del podio si è piazzata la liernese Ludovica Sala accompagnata da Titti Benedetti.

Nella gara classica, tra le donne si è laureata laureata campione Ilaria Bianchi della società La Recastello Radici Group Como a coprire il percorso in un ora e dieci minuti. Seconda sul podio Debora Benedetti, terza all'arrivo Sabrina Amato. In campo maschile il vincitore assoluto della Molina-Elisa 2023 è stato Luca Del Pero che ha tagliato il traguardo in soli 56 minuti, un tempo di poco superiore a quello registrato da Francesco Puppi nell'edizione dello scorso anno. Secondo sul podio Daniele Antonioli, terzo Luca Lafranconi. (Si ringrazia Alberto Bottani per le foto e la collaborazione)