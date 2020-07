Valmadrera: la nuova Polisportiva si presenta. Ringraziati gli sponsor del campo in erba sintetica

Le normative anti-covid hanno costretto a spostare la rituale presentazione della Prima Squadra della Polisportiva Valmadrera dalla sede di Autotorino di Valmadrera al campo in sintetico dell'oratorio maschile. Ha introdotto la serata il giornalista Stefano Spreafico, che ha ricordato la storia della "Pol" dalla caratteristica maglia arancione a ricordo della Olanda del 1974. Si è, ormai, all'apertura della 47esima stagione, magari non alla ricerca di grandi traguardi, ma capace di offrire una sana proposta sportiva a oltre 500 ragazzi in gran parte della città. Ad aprire gli interventi il saluto del Parroco don Isidoro Crepaldi, che insieme a don Tommaso ha ricordato l'importanza di fare sport in oratorio, senza dimenticare l'aspetto educativo e religioso.

Il sindaco Antonio Rusconi ha poi ringraziato per il valore educativo, oltre che sportivo, che la Polisportiva offre a tanti ragazzi e giovani, mentre Mattia Combi, Responsabile Autotorino di Valmadrera, ha sottolineato come «l'azienda sia contenta di contribuire a una bella realtà giovanile come questa». Il presidente Monti ha presentato il prossimo campus per giovanissimi, che partirà i primi giorni di settembre e sarà dedicato a calcio e pallavolo. Sono state poi presentate le squadre giovanili con la maglia Autotorino: la formazione Juniores di Saul Piterà, i Liberi che hanno vinto il loro campionato CSI e la Prima Squadra di Seconda Categoria; il confermato mister Gigi Gatto ha parlato di una squadra giovane, ma che punta ai play-off del prossimo anno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Marco Grassini, vicepresidente regionale del calcio lombardo, ha affermato che iniziative come queste servono a lanciare il messaggio positivo della ripartenza, mentre, infine, il Presidente del Comitato per il campo in sintetico ha ricordato che mancano ancora poco più di settantamila euro per pagare completamente il nuovo fondo, ricordando e ringraziando con un portachiavi, sopra il quale è stato stilizzato il campo, quanti hanno contribuito alla realizzazione.

Gallery