Promozione, l'Arcadia Dolzago rimane a quattro punti. Percorso in salita per i lecchesi

L’Arcadia Dolzago, non riesce nell'impresa e cade per 2-1 in casa contro l'Arcellasco Città di Erba. Una vittoria netta quella dei comaschi che grazie alle reti di Gjonaj e Corti si aggiudicano i tre punti e condannano l'Arcadia Dolzago a una sconfitta.

Primo tempo che finisce in parità con i gol, entrambi segnati su rigore, di Gjonaj per gli erbesi e di Ghezzi per l'Arcadia Dolzago. Nella ripresa il gol decisivo di Corti per l'Arcellasco che consegna la vittoria alla squadra di Bertarelli.

Non riesce a reagire a questa piccola situazione di difficoltà i ragazzi guidati da Mister Bonomi che fino ad ora hanno collezionato una vittoria, due sconfitte e un pareggio. Ora domenica li aspetta la gara contro i cugini dell’Olgiate Aurora in casa, chissà che questa partita posso essere la svolta per questo inizio di campionato tutto in salita.