Due vittorie su due: splendido inizio di stagione del Rugby Lecco in Serie D

Un inizio di stagione convincente. Il Rugby Lecco allenato da Sebastian Damiani - giunto alla decima stagione consecutiva sulla panchina bluceleste - è scattato dai blocchi del campionato di Serie B come meglio non avrebbe potuto: due vittorie su due incontri con 9 punti conquistati. All'appello, per essere davvero perfetti, manca un punto di bonus che nell'incontro di ieri è sfuggito, ma sono dettagli.

Nella seconda giornata di campionato il Lecco ha battuto 18-5 l'Amatori Capoterra, riscattando così una delle più cocenti sconfitte della stagione scorsa. Il quindici di Damiani è partito forte: primi punti grazie alla punizione di Pellegrino, quindi strepitosa meta di Valentini che lo stesso Pellegrino ha trasformato. Nel finale altra meta di Cappelletti e parziale di 15-0 all'intervallo.

Nella ripresa è successo poco, il pacchetto di mischia dei blucelesti è stato in grado di mettere pressione e lasciare i sardi lontano dai 22 metri. Pellegrino ha realizzato un'altra punizione prima che Capoterra trovasse una mischia che non ha spostato l'quilibrio.

Alla prima giornata era giunto un altrettanto convincente 30-21 valso il successo sul campo del Rugby Bergamo. Il team bluceleste vola così a quota 9 al secondo posto della classifica alla pari del Cus Genova e alle spalle del Piacenza nel girone 1.