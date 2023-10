Finalmente Lecco! Espugnata Pisa, dopo 50 anni una vittoria in Serie B

Una vittoria allo scadere, anzi a tempo praticamente scaduto, con un contropiede rifinito grazie a un tocco fortuito del difensore sul piede di Tordini. Meglio di così non si poteva proprio immaginare. Il Lecco espugna l'Arena Garibaldi di Pisa al termine di un match combattuto, in cui ha subito la superiore qualità tecnica e nel palleggio dei toscani, ma finalmente ha saputo essere cinica come mai prima in questo campionato cadetto. E la vittoria in Serie B, che mancava da 50 anni, ha un sapore dolcissimo che può cambiare le prospettive di rincorsa verso una difficile salvezza.

Al 23′ calcio d’angolo per il Lecco, Novakovich difende palla a sinistra, salta un uomo e serve Buso che la butta dentro: Bianconi si inserisce e di testa anticipa tutti per il vantaggio bluceleste.

Al 63′ da rimessa laterale grande azione personale di Tramoni (potenziale crack) che lascia sul posto prima Ionita e poi Crociata e infila Melgrati sul primo palo. È 1-1.

Al 96′ il capolavoro bluceleste: palla rubata a metà campo, Tenkorang difende il pallone con caparbietà, apre su Giudici che mette subito un cross fantastico per Tordini, anticipato da un difensore che gli fa rimbalzare il pallone sul piede; ne esce un pallonetto che beffa Nicolas.

Pisa 1-2 Calcio Lecco (0-1)

Marcatori: Bianconi (L) al 24′ p.t., Tramoni (P) al 19′ s.t.; Tordini (L) al 51′ s.t.

Pisa (3-5-2): Nicolas; Canestrelli, Leverbe (dal 1′ s.t. Calabresi), Beruatto; Tramoni, Nagy (dal 1′ s.t. Arena), Barberis (dal 47′ s.t. Veloso), Piccinini, Esteves; Vignato (dal 37′ s.t. Valoti), Moreo (dal 37′ s.t. Torregrossa). (Loria, Hermannsson, Marin, Gliozzi, Mlakar, Masucci, Barbieri) All. Alberto Aquilani.

Lecco (4-3-3): Melgrati; Lepore, Celjak, Bianconi (dal 21′ s.t. Battistini), Caporale; Ionita, Galli (dal 10′ s.t. Sersanti), Crociata (dal 39′ s.t. Tenkorang); Buso (dal 21′ s.t. Tordini), Novakovich, Di Stefano (dal 1′ s.t. Giudici) (Bonadeo, Saracco, Degli Innocenti, Eusepi, Pinzauti, Donati, Lemmens). All. Bonazzoli-Malgrati.

Arbitro: Francesco Cosso di Reggio Calabria, ass. Mario Vigile di Cosenza, Stefano Galimberti di Seregno; IV uomo: Niccolò Turrini di Firenze; Var: Eugenio Abbattista di Molfetta, ass. Var: Manuel Volpi di Arezzo.

Note. Ammoniti: Leverbe, Tramoni, Bianconi, Canestrelli, Tordini, Novakovich.