Trail Grigne Sud, che spettacolo sui sentieri dei camosci

Si è conclusa la sesta edizione del Trail Grigne Sud, la manifestazione di corsa in montagna divenuta ormai un appuntamento fisso l'ultimo sabato di settembre a Mandello.

I "Sentieri dei Camosci", come vengono chiamati gli irti pendii che la gara calca, hanno visto il passaggio di 400 atleti. Come di consueto, si sono svolte due gare: il Tgs Extreme, 42 km per 3.700 metri di dislivello positivo con 140 atleti al via, e il Tgs Sprint, 22 km per 1.800 metri di dislivello positivo con 250 partecipanti.

Una giornata di sole e cielo terso ha fatto da cornice a una prova impegnativa e appagante, come hanno confermato i corridori al traguardo. Per alcuni di loro il Tgs è ormai una data irrinunciabile, altri sono alla loro prima partecipazione. Sono stati 26 gli atleti stranieri, in rappresentanza di dieci nazionalità diverse. Tra loro addirittura uno da Singapore.

Impegnati 120 volontari

I 120 volontari Tgs nei ristori e a Mandello si sono prodigati con sorrisi e gran tifo. Sempre pronti a offrire una parola, un incitamento e anche... una costina e un bicchiere di Prosecco. I tempi dei primi in classifica confermano un alto livello tecnico degli atleti. Non solo i primi classificati sono stati acclamati al traguardo. Gli ultimi concorrenti sono stati accolti e premiati a Mandello con una gran festa.

Dopo la gara spazio al tradizionale Pasta Party, la zona dedicata ai massaggi e tanta birra del birrificio Dulac.

Alle 18 le "scope" Extreme sono giunte al traguardo con l'ultimo corridore, decretando la fine di una giornata per tutti intensa, faticosa e di grande soddisfazione, perchè tutto lo staff condivide l'entusiasmo e l'impegno per la riuscita dell'evento proprio come i 400 atleti che sui sentieri dei camosci ce l'hanno messa tutta per fare il proprio meglio.

Le classifiche

Tgs Extreme - Uomini

Luca Arrigoni (5h25')

Luca Carrara (6h03')

Denny Pungitore (6h21')

Tgs Extreme - Donne

Silvia Boroni (7h37')

Maria Poletti (7h50')

Patrizia Rusconi (7h 52')

Tgs Sprint - Uomini

Lorenzo Beltrami (2h14')

Andrea Rota (2h20')

Matteo Pandiani (2h25')

Tgs Sprint - Donne

Cristina Germozzi (3h10')

Martina Parenti (3h18')

Sabrina Amato (3h21')