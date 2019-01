Pendolaria: crescono i viaggiatori, ma non diminuiscono i disagi. La Milano-Lecco tra le più frequentate

Da 11 anni il rapporto Pendolaria di Legambiente presenta una fotografia della situazione del trasporto pubblico in Italia che, anno dopo anno, racconta attraverso numeri e storie, come sta cambiando la mobilità nelle città e nelle regioni. E si apprende che la direttrice Milano-Carnate-Lecco, con i suoi 28.000 viaggiatori al giorno, è la venticinquesima più frequentata di tutto il Paese.

In Lombardia i passeggeri che utilizzano la rete ferroviaria si attestano su 750.000 (vd. Tab. 1 Rete ferroviaria regionale), con punte di 800mila nei giorni feriali, e sono ben 15 le linee lombarde tra le 30 più frequentate in Italia per numero di passeggeri giornalieri (vd. Tab. 2 Linee più frequentate). Dati che fanno pensare a una Lombardia proiettata verso una mobilità più sostenibile, ma che in realtà nascondono disservizi e i disagi quotidiani per i pendolari. Per questo stupisce ancora di più come Regione Lombardia continui a sostenere nuove autostrade, che drenano soldi pubblici che potrebbero essere destinati al trasporto pubblico locale e a quello ferroviario.

Nodo di Milano: il più importante d'Italia

Il Nodo di Milano è certamente il più importante in Italia per la quantità di persone che quotidianamente vi si recano e transitano; in Lombardia 750 mila persone ogni giorno si spostano per motivi di lavoro e di studio in treno e larga parte di questi ha come destinazione proprio Milano (cfr. Premessa - Linee pendolari più frequentate in Italia). Si tratta di numeri impressionanti ed in crescita costante, con il capoluogo che vede flussi totali di pendolarismo secondo Istat pari a 650.000 persone. Dopo il completamento del Passante, il raddoppio della tratta Milano-Albairate Vermezzo ed il potenziamento della linea Saronno-Seregno, il quadruplicamento del tratto Lambrate-Treviglio, i lavori in corso per il potenziamento della linea Lecco-Tirano con i lavori realizzati nella stazione di Morbegno (SO) e per l’eliminazione di un passaggio a livello fra Colico e Sondrio, la situazione infrastrutturale è sicuramente migliorata.

Da ultimo va sottolineata l’apertura della tratta Arcisate-Stabio che collega il Canton Ticino svizzero al varesotto, raccordo ferroviario da tempo atteso anche per ripristinare i collegamenti diretti tra Varese e Como, ultimato con tre anni di ritardo ed enormi lievitazioni di costi sulla tratta di competenza italiana (mentre la tratta svizzera è operativa dal 2014) in una delle solite vicende surreali che caratterizzano gli appalti del nostro Paese. Da giugno 2018 il servizio e’ stato prolungato da Varese a Malpensa, migliorando i collegamenti tra il Ticino e l'aeroporto.

«Già l’anno scorso avevamo sottolineato quanto la situazione fosse arrivata al limite per la congestione delle linee, in un sistema ferroviario troppo stressato. Ad oggi però non sembra che gli interventi correttivi si stiano dimostrando efficaci – dichiara Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia –. I comitati pendolari, che ringraziamo per il costante e tenace monitoraggio delle proprie linee, lamentano disservizi e treni soppressi nelle fasce orarie più affollate della mattina dalle 6 alle 8 e della sera dalle 18 alle 20, troppo spesso senza avvisi o servizi sostitutivi, situazioni che si ripetono frequentemente rendendo il viaggio verso il luogo di lavoro e il ritorno a casa una vera Odissea, in particolare sulle linee secondarie».

È questo, ancora una volta, il prezzo che devono pagare i pendolari per le riduzioni del servizio, messe in atto con l’entrata in vigore del nuovo orario invernale, dove si contano oltre 150 treni soppressi e/o sostituiti con bus. Tra le modifiche più significative al servizio si annoverano le linee Brescia-Cremona, Brescia-Casalmaggiore-Parma, Milano-Lecco-Sondrio, Milano-Cremona-Mantova, Pavia-Stradella, Pavia-Alessandria, Pavia-Vercelli, Pavia-Codogno, Iseo-Rovato e Seregno-Carnate, che cessano di essere operative e vengono sostituite da bus. Anche le linee suburbane S1, S6, S9 e S11 hanno subito variazioni, con la sconnessione del servizio passante di corse serali e la riduzione del servizio festivo.

Per questo appare ancora più urgente procedere con investimenti che non solo permettano di mantenere il livello di servizio su Milano, ma aumentino l’offerta fuori dai poli attrattori della grande città. Per Legambiente è urgente trovare una soluzione per le linee Brescia-Parma e Brescia-Casalmaggiore, così come è necessario provvedere al raddoppio della Albairate-Mortara per spostare su ferro molti pendolari di Abbiategrasso e Vigevano che scelgono l'automobile su strade congestionate piuttosto che affrontare viaggi incerti sull'anacronistica ferrovia che collega le due città a Milano. Investimenti da mettere in campo ma per i quali, al momento, non sono previste coperture. O il potenziamento della linea Seregno-Saronno che potrebbe essere la vera Pedemontana, permettendo di connettere l'aeroporto di Malpensa con Bergamo. In questo modo, potrebbe essere ripensata anche l'ipotesi della nuova tratta ferroviaria tra Gallarate e Malpensa che distruggerebbe il territorio prevalentemente del varesotto.

«Sono alcune solo alcune delle linee che necessitano di essere migliorare o collegate per rendere il servizio ferroviario lombardo all'altezza delle aspettative di chi vuole lasciare l'auto e optare per uno stile di vita più sostenibile. Purtroppo ci spiace ancora una volta dover rimarcare che la nostra regione viaggia a due velocità, in cui crescono le differenze tra chi ha accesso a servizi sempre più efficienti e competitivi che collegano Milano con le altre città, e al contempo storie di persone nel resto della regione, costrette ad aspettare treni sempre più vecchi, lenti e soggetti a guasti, in stazioni che sono un monumento al degrado in un dedalo di barriere architettoniche per i disabili» commenta Barbara Meggetto.

Tram e metropolitane

Il dossier Pendolaria prende in considerazione anche le buone pratiche, come per esempio la scelta dell’elettrico per modernizzare il parco mezzi delle aziende di trasporto locale. Un esempio è l’attivazione a Bergamo dal febbraio 2018 da parte dell’azienda locale ATB di una linea completamente elettrica realizzata in tempi record: 18 mesi tra progettazione, appalti e cantieri. Dodici autobus elettrici, con 180 km di carica giornaliera ciascuno ed una frequenza media di 15 minuti, attraversano il centro città lungo un percorso in parte preferenziale, collegando i quartieri periferici e permettendo la connessione con altri mezzi di trasporto: bike sharing, tram, altre linee autobus, parcheggi di interscambio.

Milano si posiziona in vetta rispetto al numero di utenti della metropolitana e con un ampio margine rispetto alle altre città italiane, arrivando a 496 milioni di passeggeri annui, più che in tutte le altre linee metro nelle altre città ed in continua crescita. A Milano l’età media dei treni della metropolitana è di 13 anni, inclusi i revamping dei treni “storici” che vedono un piano di ammodernamento continuo ed un programma che ne prevede la sostituzione in pochi anni e per l’autunno 2019 è programmata la consegna di 12 nuovi treni. Nella classifica delle città a maggior utilizzo di trasporto pubblico figurano anche altre due città lombarde: Brescia e Bergamo (vd. Tab. 3 Passeggeri annui per metropolitane ed autobus/tram nelle principali aree urbane italiane).

Tab. 1 Rete ferroviaria regionale

Regione Estensione della rete ferroviaria regionale Numero viaggiatori/giorno Numero abbonati Gestori Lombardia 1.920 750.000 265.000 Trenord

Tab. 2 Linee più frequentate

Linea ferroviaria Numero viaggiatori/giorno Saronno-Milano-Lodi 65.000 Treviglio-Milano-Varese 57.000 Milano-Seveso-Mariano/Camnago 41.000 Treviglio-Milano-Novara 40.000 Laveno-Varese-Saronno-Milano 38.000 Rho-Milano-Como-Chiasso 37.000 Milano-Pavia-Alessandria 36.000 Milano-Brescia-Verona 32.000 Saronno-Seregno-Milano- Albairate 32.000 Milano-Saronno-Como 28.000 Milano-Carnate-Lecco 28.000 Milano-Malpensa 25.000 Bergamo-Carnate-Milano 24.000 Milano-Seveso-Asso 22.000 Milano-Lecco-Sondrio-Tirano 21.000

Tab. 3 Opere incompiute

Infrastruttura Bacino d’utenza Costi (mln di euro) Finanziamenti disponibili(mln di euro) Elettrificazione Brescia-Parma 500.000 120 0 Raddoppio Albairate (MI)-Mortara (PV) 350.000 390 7 Potenziamento Seregno-Bergamo 235.000 1.000 83 Linea M4 metro Milano 2.500.000 1.850 1.850 Riqualificazione tramvia Milano-Limbiate 1.500.000 98,22 97 Quadruplicamento Pavia-Milano Rogoredo 4.000.000 1.056 115 Quadruplicamento Chiasso-Monza 3.000.000 1.412 0 Raddoppio Milano-Codogno-Cremona-Mantova 230.000 340 340 Potenziamento Rho-Gallarate 3.000.000 723 32

Tab. 4 Passeggeri annui per metropolitane ed autobus/tram nelle principali aree urbane lombarde

Città Passeggeri annui metro Passeggeri annui tram/bus Milano 496.000.000 254.000.000 Brescia 17.600.000 36.400.000 Bergamo - 3.700.000*

Legambiente, Rapporto Pendolaria 2018

*Dati riferiti alla sola rete tranviaria