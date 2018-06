Pescate: si festeggia il Gruppo Sportivo. Spunta anche Manuel Locatelli

Un'ospite d'onore si è presentato ai festeggiamenti per i quarant'anni di fondazione del Gruppo Sportivo di Pescate. Nel corso del pomeriggio ha fatto capolino Manuel Locatelli, 20enne campioncino del Milan, che per tanti anni, prima di trasferirsi a Galbiate, ha vissuto in paese. Il giovane si è sottoposto alle fotografie di rito, richiesta anche dal sindaco Dante De Capitani. Il giovane ha fatto poi tappa al “Galbiate Per l’Africa”.

Quella di Locatelli potrebbe essere un'estate con trasloco: il giovane potrebbe infatti lasciare i rossoneri per trasferirsi altrove. Stando a quanto riportato dalle cronache sportive nazionali, potrebbe entrare a far parte di uno scambio con la Fiorentina che vedrebbe coinvolto Veretout.

Quanti lecchesi in Serie A!

Nel gennaio 2016 il lecchese d'adozione Fabio Viviani prese le redini del Palermo, sempre in Serie A, per cercare di portare a termine l'estremo tentativo di ottenere la salvezza nella massima serie, mentre è nota la presenza di un battaglione nostrano tra le fila del Milan tornato in Europa League, fila in cui spiccano Manuel Locatelli, Andrea Conti e, come preparatore atletico, il premanese Dino Tenderini. Nella rosa dell'Inter è invece inserito il portiere Daniele Padelli, nato a Lecco e residente in Valtellina, è il vice di Samir Handanovic all'Inter (una presenza in Coppa Italia). Sempre in massima serie allena Lorenzo D'Anna, confermato alla guida del ChievoVerona anche per la stagione 2018/2019, mentre di recente ha fatto il suo esordio in Serie A il meratese Francesco Rossi.