Coronavirus, il punto: oggi altri 180 casi nel Lecchese, crescono ancora i ricoveri in regione

Continuano a crescere i casi di Coronavirus a Lecco e in Lombardia. I dati di oggi - 4 marzo - diffusi come ogni giorno dalla Regione parlano di 53.563 tamponi effettuati con 5.174 nuovi positivi in tutta la Lombardia, per un indice pari al 9,6%.

I pazienti guariti o dimessi sono in totale 2.057. Ma aumentano ancora, dopo il boom già registrato ieri, i ricoveri negli ospedali lombardi (più 190) e nelle terapie intensive (più 26). Sempre oggi altre 59 persone hanno purtroppo perso la vita dopo essere state colpite dal Covid-19. Dati molto preoccupanti che hanno spinto il Governatore Fontana a decidere di istituire la zona arancione rafforzata su tutto il territorio regionale a partire da domani, venerdì 5 marzo.

Per quanto riguarda in modo specifico Lecco e provincia, i nuovi casi covid di oggi sono ben 180, ieri erano stati 139. Il totale nel nostro territorio da inizio pandemia sale a quota 17.893 contagi.

Tutti i dati di oggi, giovedì 4 marzo, in Lombardia:

Tamponi effettuati: 53.563 (di cui 38.772 molecolari e 14.791 antigenici) totale complessivo: 6.821.426

Nuovi casi positivi: 5.174 (di cui 215 'debolmente positivi')

Guariti/dimessi totale complessivo: 517.771 (+2.057), di cui 4.146 dimessi e 513.625 guariti

Pazienti in terapia intensiva: 532 (+26)

Ricoverati non in terapia intensiva: 4.735 (+190)

Persone decedute, totale complessivo: 28.577 (+59)

I nuovi casi per provincia: