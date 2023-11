La fortuna bussa nel Lecchese: vincite per 15mila euro al "10 e Lotto"

Comuni del Lecchese ancora una volta baciati dalla Dea Bendata. In questo caso è il "10 e Lotto" a far sorridere un paio di fortunati giocatori. Nell'ultimo concorso del 7 novembre 2023, come riporta Agipronews, una doppia vincita da 7.500 euro si è verificata nella nostra provincia, a Barzanò e Mandello del Lario dove sono stati centrati due 6 Oro.

Da segnalare un poker di vincite in Lombardia per un totale di oltre 35 mila euro: oltre alle due lecchesi, a Rho, in provincia di Milano, è stato centrato 6 Oro da 12.500 euro a cui si aggiungono gli 8mila euro vinti a Milano grazie a un 7 Oro.

L'ultimo concorso del "10 e Lotto" ha distribuito premi per oltre 29,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,2 miliardi di euro in questo 2023. Si ricorda che il gioco può creare dipendenza patologica ed è vietato ai minori di 18 anni.