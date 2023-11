Airoldi e Muzzi in festa per i 102 anni di Giulia Granito

Gli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi Onlus hanno festeggiato i 102 anni dell'ospite Giulia Granito. Nata a Romagnano Sesia (Novara) il 10 novembre 1921, la sua è una storia singolare, un po' romantica.

Ricoverata in una struttura sanitaria negli anni della Seconda guerra mondiale a causa di seri problemi di salute, conosce in quel periodo il lecchese Luigi Valdi, classe 1916, alpino del 5° reggimento che, reduce dalla ritirata di Russia, si trova in servizio come militare nel paese di Giulia. Si conoscono e iniziano una relazione che Giulia, viste le sue precarie condizioni di salute, non vuole però stabilizzare con il matrimonio.

La storia riparte 50 anni dopo

Luigi dopo la guerra rientra a Lecco, lavora come camionista alla Piccola, si sposa e dal matrimonio con Sibilla nascono due figli. Giulia intanto continua la sua vita in Piemonte, lavorando come impiegata alla cartiera Burgo. Nel 1972 Luigi rimane vedovo e decide di riallacciare i rapporti con Giulia, allora ancora nubile; le propone di trasferirsi a Lecco per aiutarlo nella crescita dei due figli adolescenti e la sposa nel 1973.

Giulia al suo arrivo a Lecco è ancora in condizioni di salute piuttosto precarie, ma forse per l'aria buona di Lecco o per la stabilità affettiva della nuova famiglia, arriva in discrete condizioni fisiche a festeggiare oggi i suoi 102 anni.

Vedova dal 1988, oggi ha festeggiato con il figlio Renato Valdi mentre l'altra figlia vive a Roma. È ospite del piano 0 della Residenza Medale dal 18 febbraio 2023.

In occasione dei festeggiamenti ha ricevuto gli auguri del presidente Giuseppe Canali, del medico di reparto dottor Giuseppe Rusconi, di tutto il personale di cura e degli ospiti.