"Hair Point" di Ornella Lococciolo festeggia i 30 anni di attività e raddoppia

Trent'anni di attività alle spalle, ma l'entusiasmo del primo giorno. Hair Point, negozio di acconciatura di Colico associata a Confartigianato Imprese Lecco, ha festeggiato nel fine settimana i 30 di fondazione con tutto lo staff, amici, clienti e le persone che più hanno contribuito al successo di questa storica realtà imprenditoriale.

"Ho aperto la mia attività nel 1991 con tutta l'incoscienza dei 20 anni e un bagaglio carico di sogni - racconta la titolare Ornella Lococciolo - ma non mi sarei mai aspettata di festeggiare 30 anni di attività e di avere così tante soddisfazioni. Ci speravo, sì, mi sono impegnata a fondo trovando, a volte con fatica, il giusto equilibrio tra il lavoro e famiglia. Oggi sono contenta e soddisfatta di aver trasformato in realtà il mio sogno di ragazzina".

Il segreto per un'attività così longeva, soprattutto nell'ultimo periodo fatto di molte ombre per la categoria del benessere? "Il mio entusiasmo - ci spiega - il non volermi mai fermare di fronte alle avversità. Durante la pandemia, mentre molti colleghi hanno purtroppo dovuto chiudere i negozi, io mi sono lanciata in una nuova avventura aprendo una seconda attività a Bellagio: una 'boutique' della bellezza, con attività di acconciature e di estetica, quasi esclusivamente dedicata alle spose. Spose che provengono da tutto il mondo per sposarsi nell'incantevole scenario di Bellagio e che da noi possono trovare una 'chicca' per il loro giorno più bello. Da 15 anni a questa parte, infatti, mi sono specializzata nel settore del wedding e oggi, anche grazie a importanti collaborazioni con agenzie e location, sono le spose a cercarci".

Spose da tutto il mondo

Un'attività di successo. Ad agosto la "costola" di Hair Point, ovvero Hair&Beauty Point Bellagio, ha sempre lavorato sette giorni su sette e l'attività sta proseguendo a ritmi serrati anche in queste settimane.

"Abbiamo pettinato e truccato spose provenienti da tutto il mondo - prosegue l'imprenditrice artigiana - dalla Polonia all'Ungheria, dagli Stati Uniti all'India. Ognuna con le sue tradizioni e richieste. Il matrimonio nelle ville e nei castelli del territorio è diventato un sogno internazionale e siamo stati in grado di intercettare questa tendenza e dare risposte alle richieste di mercato".

Un messaggio per le giovani imprenditrici che iniziano ora questa carriera? "Tutti abbiamo cominciato squattrinati - risponde Ornella Lococciolo - e non è che dopo 30 anni si diventa ricchi. Ma vivere della propria passione è la gioia più grande. E avere un'attività consolidata alle spalle è una soddisfazione enorme. Serve impegno, sacrificio, intuito per affrontare il mondo del lavoro e le sue problematiche. Ma io sono partita da sola e oggi ho una staff di sette persone e due negozi. In tutto questo percorso non dimentico l'aiuto che ho sempre trovato in Confartigianato che ci è sempre stata a fianco per aiutarci a crescere. Bisogna provarci, crederci e fare bene il proprio lavoro. Darsi un obiettivo e fare del proprio meglio per centrarlo".

"A nome di Confartigianato Imprese Lecco - commenta Matilde Petracca, responsabile della categoria Benessere - faccio i nostri complimenti a Ornella Lococciolo per il traguardo raggiunto e per i risultati ottenuti in questi anni. La nostra Associazione è onorata di poter rappresentare attività in continua crescita come Hair Point e Hair&Beaty Point Bellagio e di far loro da supporto in tutte le attività di cui hanno bisogno".