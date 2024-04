La famiglia che domina il concorso fotografico ad Abbadia

Un concorso fotografico in nome dell'ambiente. Ha trovato conclusione nella serata di lunedì l'iniziativa 'Abbadia tra lago e monti' organizzato dal Consiglio comunale dei ragazzi in collaborazione con il Comune di Abbadia e il Foto Club Libero Pensiero.

In sala civica don Carlo Gnocchi, dove è stata allestita la mostra che resterà aperta fino al prossimo 5 maggio (in orario di apertura della vicina biblioteca), si è provveduto alle premiazioni dei vincitori e di tutti i partecipanti.

La cerimonia è stata condotta dal presidente del Foto Club Libero Pensiero, Gianni Lococciolo, in presenza del consigliere comunale Daniela Menetti, che ha curato in prima persona l'organizzazione del concorso e della mostra insieme ai componenti del Consiglio comunale dei ragazzi. Presenti la sindaca Demetra Mangioni e la sua vice Gloria Panizza, le quali hanno letto un messaggio di benvenuto in cui hanno spiegato le motivazioni all'origine del concorso, ovvero la concomitante Settimana della Terra e l'attenzione verso il nostro territorio. Parole riprese nell'introduzione da Lococciolo, il quale ha sottolineato "la soddisfazione di partecipare a un'iniziativa proposta da ragazzi e che ha ottenuto un risultato così importante".

In lizza 51 fotografie

Le fotografie in concorso sono state in tutto 51, così suddivise: 43 nella sezione Over 16 (Adulti) con 23 partecipanti e 8 in quella Under 16 con 5 partecipanti.

La giuria ha premiato le prime tre foto classificate nelle due categorie, consegnando agli autori un libro fotografico e la stampa del loro scatto. Sono state inoltre consegnate borse ecosostenibili a tutti i partecipanti al concorso.

Questi i vincitori, con accanto i nomi delle rispettive fotografie. Sezione Over 16: 1. Agnese Denti, "Il molo"; 2. Lidia Maglia, "Il volo"; 3. Gillian Parker, "Strata". Sezione Under 16: 1. Arianna Corti, "Il mio lago"; 2. Riccardo Riva, "Il guardiano del faro"; 3. Melissa Riva, "Il pescatore".

Alcune curiosità: La vincitrice Agnese Denti è la nonna di Riccardo e Melissa, premiati fra i ragazzi, a testimonianza di una passione famigliare per la fotografia. Il partecipante più giovane fra gli adulti è Davide Maggi, classe 2000; la più piccola in assoluto proprio Melissa Riva, addirittura del 2017. Il meno giovane Marco Pizzotti, nato nel 1946.