Dervio: con gli incassi dell'Acquapark nasce la casa sull'albero

Un'attrazione per i bambini sorgerà a Dervio grazie ai proventi di... un'altra attrazione del paese. La prima stagione del nuovo Ninjapark e dell'Acquapark nel comune lariano è stata molto positiva.

"Conti alla mano, i benefici per il paese sono evidenti perchè le casse comunali incassano 42.950 euro a cui si aggiungono altri importanti vantaggi: i posti di lavoro generati da questa attrazione, i proventi da parcheggi e la visibilità per Dervio sul fronte turistico e naturalmente i benefici per tutte le attività commerciali e turistiche del territorio - commenta il sindaco Stefano Cassinelli - L'Amministrazione comunale ha deciso altresì di usare i proventi per migliorare le strutture al servizio dei bambini di Dervio e per questo ha lanciato un altro progetto innovativo per un parco pubblico della Provincia di Lecco, ovvero una casa sull'albero nel parco giochi della Boldona e altri interventi sempre destinati all'infanzia".

Come illustra il progetto, si tratta di un'attrazione suggestiva. "Un modo di dare un'opportunità in più ai nostri bambini a contatto con la natura, andando così a rendere ancora più bello il parco giochi che è già inclusivo. L'Amministrazione comunale ringrazia l'Autorità di Bacino per avere sostenuto il progetto (di Ninjapark e Acquapark, ndr) che si è dimostrato vincente per il Lago di Como".