Gli occhi tristi di Agostino, che non ha mai visto il mondo: il cucciolo cerca casa

Agostino è un cucciolo di circa sei mesi che non ha mai conosciuto il mondo. Soltanto sbarre e cemento. Il piccolo è un bastardino nato in canile: la sua mamma fu infatti accalappiata per strada mentre era incinta. Agostino, tuttavia, è rimasto un cucciolo allegro e socievole con gli altri cani e con gli umani.

La sua famiglia naturale è stata divisa: tutti i suoi fratelli hanno trovato ora una casa e persone che se prendano cura con affetto e attenzioni. L'associazione 'Una luce fuori dal lager rifugio di Uboldo' (Varese) ha preso a cuore la sua vicenda e spera che a breve anche Agostino possa trovare adozione.

Il cucciolo si affida chippato e vaccinato in Lombardia (dunque anche a Lecco), Piemonte, Liguria e Emilia Romagna dopo colloquio conoscitivo. Per informazioni e adozione è possibile mandaree un messaggio WhatsApp di presentazione ai numeri 3339521373 / 3381658329 oppure una mail all'indirizzo canilisaronno@gmail.com.