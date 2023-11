"Danni all'ambiente: no al lancio di palloncini agli eventi"

Stop al lancio dei palloncini durante gli eventi (natalizi e non) per difendere l'ambiente. Lo chiede il circolo "Ilaria Alpi", attivo nelle province di Como e Lecco, rivolgendosi pubblicamente ad associazioni, parrocchie e comuni del territorio con un messaggio forte e chiaro che farà discutere: "Basta palloncini, per l'ambiente non è una festa".

"Chiediamo di evitare il lancio dei palloncini, cosa che spesso avviene in occasione di eventi, feste, ricorrenze, come ad esempio per quelle natalizie - spiegano i portavoce dell'associazione - Ricordiamo infatti che i palloncini, una volta ricaduti al suolo, determinano una dispersione di plastiche e, con la loro degradazione, di microplastiche. Quest'ultimo pericolo vale anche per i palloncini in lattice naturale, cosiddetti 'biodegradabili', che possono in ogni caso arrecare danni all'ambiente e agli animali".

In quest'ottica, nei giorni scorsi il circolo ambientalista ha scritto al Comune di Alzate Brianza e alla Pro loco Alzate Brianza chiedendo di rinunciare al lancio dei palloncini, previsto in occasione dell'evento dal titolo "Aspettando il Natale...", fissato per domenica 26 novembre.

"Il nostro è un invito, ma ricordiamo ai Comuni del territorio che è anche possibile introdurre un divieto al lancio dei palloncini. A tal proposito ricordiamo la recente ordinanza emessa dal Comune di Monza che ha adottato questo tipo di provvedimento. Auspichiamo che le associazioni e gli enti locali rinuncino quindi al lancio dei palloncini, trovando, in sostituzione, altre iniziative per far divertire i bambini, senza inquinare".