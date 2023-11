Questura, nuovo numero due: Anna Leuci è vice questore vicario

Sarà un compleanno diverso dal solito, immaginiamo, quello di Anna Leuci. La Questura di Lecco ha un nuovo vice questore vicario, figura cruciale nell'organico e rimasta vacante per un mese dopo il saluto di Sergio Vollono, andato in quiescenza a inizio ottobre dopo tre anni passati in corso Promessi Sposi. Al lavoro a Sanremo fino a sabato, la prossima 53enne - compirà gli anni il 15 novembre - ha preso contatto con il territorio domenica e ha iniziato il proprio percorso nella città manzoniana nella giornata di lunedì.

“Abbiamo trascorso un mese senza vicario, figura di snodo tra il questore e i funzionari, ma che, soprattutto, ricopre degli incarichi di assoluto rilievo nelle relazioni interistituzionali. Nel suo ultimo ruolo all’interno del commissariato di Sanremo, la dottoressa Leuci ha vissuto delle dinamiche molto complesse”, l'ha presentata brevemente il questore Ottavio Aragona, affiancato dal capo di gabinetto Andrea Atanasio.

“Sono contento in particolar modo per la sua capacità legata alla gestione di eventi di ordine pubblico, soprattutto in riferimento al campionato di Serie B svolto dalla Calcio Lecco”. Nei prossimi giorni avverrà la presentazione alle istituzioni. Il post Lecco-Parma, visti i disordini registrati a Germanedo, rimarca quanto sia cruciale la gestione di tifoserie ospiti così corpose, visto che gli emiliani sono arrivati in 850 unità al "Rigamonti-Ceppi": “C'è stato un contatto ravvicinato tra opposte fazioni, ma l’immediato intervento delle forze di polizia ha evitato problemi peggiori. Non è successo niente di grave, comunque. Ci fa capire quanto sia cresciuto l’impegno per le forze dell'ordine e quanto ne sarà necessario in futuro quando arriveranno nuclei altrettanto corposi”.

Anna Leuci: il curriculum

Primo dirigente della Polizia di Stato, Anna Leuci è nata a Grazzanise (Caserta) ed è in servizio dal 7 novembre 1994. L'ultimo incarico, come detto, è stato quello di dirigente del

Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sanremo, svolto dal 30 maggio 2022 al 12 novembre 2023. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Macerata nel 1994, ha frequentato il VI corso quadriennale per Funzionari presso l'Istituto Superiore di Polizia in Roma, dal dicembre 1989 al dicembre 1993. Dopodiché, si è formata nell'82° corso di formazione per vice commissari presso l'Istituto Superiore di Polizia in Roma, dal gennaio al novembre 1994.

Ecco, quindi, la discesa in campo vera e propria: è stata dirigente Digos della Questura di Vercelli dal novembre 1994 al dicembre 1995, poi è stata dirigente Digos e vice capo di Gabinetto della Questura di Novara dal dicembre 1995 al settembre 2006, dirigente della Pas e infine dell'Ufficio Personale della Questura di Novara da ottobre 2006 a gennaio 2008, dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vigevano (Pavia) dal gennaio 2008 al gennaio 2020, dirigente dell'Upgsp di Genova dal 10 gennaio 2020 al 29 maggio 2022.

Ha diretto e partecipato a diversi servizi di ordine pubblico di rilevanza nazionale e internazionale come il G8 dell'Aquila, il tristemente noto G8 di Genova, il G5 di Varese, diverse volte alla Tav in Val di Susa. Ha fatto parte della struttura che ha gestito l'ordine e la sicurezza durante manifestazioni di rilievo di carattere politico, sindacale, calcistico; in ultimo troviamo la gestione e la direzione di tutti i servizi connessi alla manifestazione canora del Festival di Sanremo.

Sposata, è madre di Alessandro (26 anni) e Francesca (23 anni). “Mi auguro che la mia strada prosegua senza grandissimi intoppi anche in questa bellissima città, che non conosco ma in questi due giorni ho avuto modo di fare delle passeggiate in centro e scoprirla”, ha salutato brevemente la dirigente delle forze dell'ordine.