Ricette di una volta, giochi e laboratori: riapre il Campo di zucche

Con l'approssimarsi dell'autunno riapre il Campo di zucche you-pick di Galbiate. I cancelli accoglieranno i visitatori da venerdì 15 settembre e l'occasione sarà per tutti quella di cogliere zucche di diverse forme, varietà e dimensioni: Butternut, Hokkaido, Vanity, Provenza, Violino, Cedrina e la famosissima Spaghetti, oltre a una "new entry" tutta da scoprire. Non solo zucche mangerecce, anche ornamentali per realizzare splendidi centro tavola, e infine consigli e ricette caserecce.

Halloween e laboratori

Come ogni anno Cristina Tosi ha pensato anche ai più piccoli, decorando le zucche con buffe faccine da cercare per il campo in una divertente caccia al tesoro. Gli addobbi all'interno dell'area sono già ispirati ad Halloween, in un'atmosfera fiabesca che al tramonto, con il sole sul lago, sa regalare anche momenti romantici.

Previsti inoltre laboratori di decoro zucche dedicati ai più piccoli per dare vita a un "capolavoro" tutto loro e tante nuove proposte di attività per bambini di ogni età, ma anche per i più grandi.

Gli orari di apertura

Il Campo di zucche apre dal 15 settembre al 1 novembre.

Orari:

- Dal lunedì al venerdì:

dalle 9.30 alle 12.30 ingresso gratuito senza prenotazione

dalle 14.30 alle 19 ingresso gratuito solo su prenotazione online

- Sabato e domenica:

dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 19

ingresso gratuito solo su prenotazione online

Laboratori per bambini su prenotazione a partire dai 3 anni. I cani sono ben accetti al guinzaglio. Per prenotare usare questo modulo.