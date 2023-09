Per gli arbitri lecchesi una nuova sede a Valmadrera

Nuova sede per gli arbitri lecchesi. A seguito dell'avviso pubblico scaduto lo scorso 12 luglio, il Comune di Valmadrera ha assegnato in locazione due spazi pubblici di cui è proprietario in via Mulini, nel compendio del Vecchio Mulino, esclusivamente per attività di carattere associativo/culturale. Si tratta delle due unità a destinazione abitativa, di complessivi 207 metri quadri, di più recente costruzione.

L'aggiudicazione è stata pronunciata in favore dell'Associazione Italiana Arbitri (Aia) Sezione di Lecco, avendo presentato la migliore offerta nei termini previsti. Il sodalizio è la componente della Federazione Italiana Giuoco Calcio che si occupa del reclutamento, della formazione, della gestione tecnica, associativa e disciplinare degli arbitri di calcio italiani.

Rusconi: "Posizione strategica"

"È un primo importante risultato per il Comune - afferma il aindaco Antonio Rusconi - Abbiamo ritenuto che gli spazi di via Mulini potessero essere appetibili per la loro posizione strategica nelle vicinanze dello snodo con le strade di scorrimento veloce e con l'ampio parcheggio della pizza del mercato. Inoltre è un primo passo verso il recupero e riutilizzo per la comunità del Mulino di Valmadrera, per il quale ricordo abbiamo ottenuto un finanziamento per i lavori di restauro".

Come annunciato dal Comune di Valmadrera si procederà a breve alla stipula del contratto, in modo che l'Aia possa insediarsi a breve e proseguire con le normali attività di ufficiali di gara nelle competizioni della Figc e degli organismi internazionali.