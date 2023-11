Enrico Beruschi testimonial speciale della chiesa di San Giorgio

Enrico Beruschi testimonial speciale a San Giorgio. Venerdì 3 novembre a far visita alla chiesa sul Sentiero del Viandante è arrivato il noto comico e attore. Motivo della visita la registrazione di un breve filmato finalizzato a promuovere la raccolta fondi per il restauro del ciclo di affreschi del Giudizio Universale in essa presente.

"Avevo contattato personalmente Beruschi e subito si era reso disponibile accogliendo la mia richiesta, e cioè fare da testimonial per sostenere la raccolta fondi pro-San Giorgio - commenta l'assessore alla Cultura del Comune di Mandello Doriana Pachera - Enrico Beruschi è comico, cabarettista e attore. Molti, penso, ricorderanno la sua interpretazione del professror Gilardoni nella fiction Piccolo mondo antico tratta dall'omonimo romanzo di Fogazzaro e anche la sua presenza nella versione di Salvatore Nocita de I Promessi Sposi. E ancora la partecipazione a vari programmi Tv lo ha fatto amare dal grande pubblico per la sua schietezza e soprattutto per la sua simpatia".

Sarà proprio il suo sorriso a coinvolgere le persone nella campagna di raccolta fondi. "A nome di tutta l'Amministrazione comunale di Mandello e del parroco di Crebbio-Abbadia Lariana don Fabio Molteni ringrazio il signor Beruschi per la sua disponibilità, per il tempo che ha dedicato alla nostra causa. Aggiungo che è stato un incontro piacevole e interessante anche per lo scambio di informazioni relative ai nostri luoghi che Beruschi conosce dettagliatamente, essendo vissuto per molti anni ad Abbadia Lariana. Un ringraziamento va anche a Michele Gala, che si è prestare a effettuare i video sempre, presente e puntuale in ogni situazione".