Bilancio di Dervio nei termini di legge: “La prima volta in 29 anni”

Bilancio approvato a Dervio. E l'amministrazione esulta. “Potrà sembrare, per i non addetti ai lavori, un obiettivo secondario ma riuscire a fare il bilancio del comune entro il 31 dicembre è invece molto importante per poter programmare l’attività degli uffici e i lavori pubblici. Dal 1994, quindi da 29 anni, il Comune di Dervio non rispettava la scadenza di legge attendendo le proroghe per approvare il bilancio in primavera o addirittura in estate. Tra gli obiettivi che ci eravamo prefissati c’era quello di tornare a essere un Comune “normale” e avremmo raggiunto questo risultato anche prima se non avessimo avuto i problemi connessi al covid. Ma quest’anno, dopo 29 anni, siamo riusciti ad approvare il bilancio nei termini di legge e questo significa per la macchina comunale non dover più attendere proroghe e non dover operare a dodicesimi sul bilancio dell’anno precedente ma potremo lavorare a pieno ritmo per tutti i mesi dell’anno”.

“Questo risultato è stato perseguito con determinazione dall’amministrazione comunale - spiega l’assessore al Bilancio Luca Mainoni - ed è doveroso ringraziare il personale del Comune di Dervio che ha operato con il massimo impegno per riuscire in questo risultato, non era possibile farlo prima di questa sera anche per gli impegni del segretario comunale in altri comuni. Rimettersi in pari su una procedura che non veniva fatta nei termini di legge da tre decenni non è stato semplice, soprattutto perché gli uffici sono sotto pressione in quanto l’Amministrazione ha ottenuto molti bandi connessi a opere pubbliche che hanno tempistiche da rispettare. Per questo il nostro ringraziamento va ai dipendenti che ci hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo importante per il paese”.

Non manca un affondo: “La minoranza ha abbandonato la seduta lamentando l’assenza di democrazia per il fatto che essendoci il concerto del coro la consigliera Daniela Adamoli non avrebbe potuto partecipare “costringe qualche consigliere ad assentarsi dal Consiglio per il concomitante impegno” ha messo a verbale il gruppo di minoranza. Il sindaco ha fatto presente che i dati delle presenze però dicono che negli ultimi due anni su 17 consigli comunali la consigliera Adamoli è stata assente in 14 sedute”.