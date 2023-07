L'iniziativa solidale di "Brivio che dona" in aiuto di Gilda

Una nuova concreta iniziativa di solidarietà da parte dell'associazione "Brivio che dona". Sabato 29 luglio, dalle ore 8.30 alle ore 12.00, sul sagrato chiesa di San Leonardo a Brivio ci sarà un punto raccolta traverse per aiutare Gilda. "A Gilda viene data dall'Asl una fornitura insufficiente di traverse per le sue necessità - spiega Ornella Pozzoni, volontaria e coordinatrice dell'iniziativa - Avendo superato la soglia del materiale sanitario per quanto riguarda cateteri, sacche, pannolini e traverse, non possono darle più di quanto già previsto nella fornitura. Chi vorrà essere d'aiuto a Gilda ci trova sabato mattina all'ingresso della chiesa di San Leonardo. Vi aspettiamo, e ringraziamo anticipatamente coloro che ci daranno un aiuto per Gilda".

Ornella ha promosso la raccolta delle traverse dopo aver visto l'appello lanciato dalla stessa Gilda, residente a Calolziocorte, sui social. "Buonasera a tutti - ha scritto Gilda - ho bisogno per favore di traverse 80x180 di qualsiasi marca in quanto l'Asl me ne passa due pacchi al mese e io ne ho bisogno almeno 5 in quanto, facendo autocateterismo 4 volte al giorno a letto più una traversa per la notte, sono in grosse difficoltà! Quindi vi chiedo se conoscete associazioni che donano questo tipo di materiale o se conoscete persone che le hanno in casa perché è venuto a mancare qualche anziano che le utilizzava. Grazie mille a chi può aiutarmi perché ne ho estremo bisogno. Gilda".