Lecco: si cerca Pino, setter smarrito da ottobre. L'ultimo avvistamento a Germanedo

Ricerche in corso per ritrovare Pino, setter di cui si sono perse le tracce dallo scorso 27 ottobre 2020. L'ultima presunta segnalazione del quadrupede, che vive con i suoi padroni a Cremeno, risale allo scorso 12 gennaio, quando è stato un esemplare molto simile è stato avvisato mentre rovistava, intorno alle 7.30 del mattino, nei bidoncini dell'umido posizionati in via alla Rovinata. Le segnalazioni vengono raccolte al numero telefonico 338 6460773.