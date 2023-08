Carlo Molteni presenta la sua raccolta di 20 racconti

Carlo Molteni presenta il suo ultimo libro in Valsassina. L'appuntamento è giovedì 17 agosto alle ore 18 a Barzio in occasione della Sagra delle sagre. Molteni - agente immobiliare, ex sindaco di Varenna e appassionato di scrittura e musica - sarà accompagnato nella presentazione da Marco Signorile, speaker della milanese Radio Bla-Bla Network, artista, presentatore e regista di spettacoli teatrali e musicali. Protagonista dell'evento sarà dunque la nuova raccolta di racconti di Carlo, dal titolo "Mors tua... vita mea", di cui vi lasciamo un'anticipazione.

"Una sedia capace di far perdere la memoria a chi ci si siede sopra; un paese in cui le persone lasciano dietro di loro odori in base alla natura del loro animo; un gruppo di ex compagni di scuola che si ritrova dopo tanti anni ricordando i tempi passati; un uomo il cui lavoro è quello di vendere tappeti solo a chi ha intenzione di prendersene veramente cura. Mors tua… vita mea è una raccolta di 20 racconti, che, come delle moderne favole, regalano al lettore una morale. Il lettore si trova davanti una sequenza di storie dal forte carattere fantastico ambientate in un tempo storico non definito, ma anche di storie che si sviluppano su ambientazioni reali in un recente passato o nel presente. Una lettura leggera e scorrevole che darà modo di riflettere su temi come lo scorrere del tempo e l’oblio".